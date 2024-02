Rami pericolanti, nuovo interventi dei vigili del fuoco a Ponte Felcino

In pochi giorni rimosse altre parti dei grandi pini che minacciavano il transito in via dell'Ala

Rami pericolanti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, domenica mattina, in via dell’Ala a Ponte Felcino. Si tratta del secondo intervento dei vigili del fuoco per la seconda volta nel giro di pochi giorni.

Meno di due settimane fa la stessa strada era stata interessata da una situazione simile, quando un albero pericolante minacciava la sicurezza del passaggio.

I vigili del fuoco sono stati chiamati per controllare e risolvere la situazione. Grazie alla loro tempestiva azione, il pericolo è stato gestito in breve tempo, sebbene il passaggio delle auto e dei pedoni sia stato temporaneamente bloccato per garantire la sicurezza durante le operazioni di rimozione dei rami pericolanti.

L’incidente solleva la questione della manutenzione e dell’attenzione al verde urbano. È fondamentale monitorare costantemente lo stato degli alberi nelle aree urbane e intervenire preventivamente per evitare situazioni di pericolo come quella verificatasi oggi e in precedenza. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta.

Riccardo Mancini