Torna il rally sulle colline eugubine, sessioni teorico-pratiche con equipaggi da tutta Italia - Tuttoggi.info

Protagoniste le zone di Caileto, Caibelli e Morena, l’Automobile Club Italia cercherà e selezionerà i piloti più promettenti | Si parte martedì 13 giugno

Torna per il secondo anno consecutivo sulle colline eugubine, martedì 13 e mercoledì 14 giugno, la Scuola federale rally dell’Automobile Club Italia, coordinata da Motorsport Italia, struttura che gestisce le vetture e prepara gli allievi della Nazionale italiana di rally.

Numerosi equipaggi parteciperanno a sessioni teorico-pratiche per poi essere valutati dagli esperti istruttori e messi alla prova in due percorsi appositamente individuati per valutare le qualità dei piloti in vista dei prossimi impegni rallystici su terra. Il service tecnico-logistico avrà sede in località Caileto, da dove partiranno i tratti sterrati di 3 km ciascuno che porteranno gli equipaggi fino ai borghi di Caibelli e Morena.

L’Aci Team Italia, in collaborazione con Pirelli e Renault, metterà a disposizione dei giovani piloti e navigatori, che arriveranno a Gubbio da tutta Italia, i propri istruttori, tecnici, vetture e una organizzazione che al termine delle due giornate di test valuterà le qualità degli allievi per poi affiancare i migliori nell’attività sportiva.

L’evento, di grande rilevanza e impatto sportivo e promozionale, è stato fortemente supportato dall’amministrazione comunale, mentre per quanto concerne logistica, sicurezza e gestione delle strade, Motorsport collaborerà con gli ufficiali di gara dell’Automobile Club Perugia, coordinati dalla Asd “Uno di noi” che fa capo a Gianluca Tassi, pilota di Rally Marathon il quale, grazie a speciali veicoli adattati alla sua disabilità fisica, ha ottenuto numerosi successi di livello internazionale, divenendo punto di riferimento per l’organizzazione dei test rally.

Appuntamento quindi domani a Gubbio, quando, dalle 9 alle 19, sugli storici sterrati che negli anni ‘90 videro il passaggio del Rally di Sanremo valevole come prova del Campionato Mondiale, oltre agli allievi del Rally Team Italia saranno presenti anche i più prestigiosi equipaggi italiani, che testeranno le proprie auto in preparazione del Campionato Italiano su terra.