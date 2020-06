Ragazzino picchiato e derubato in centro, nessuno lo aiuta

Ragazzino picchiato e derubato in centro da tre malviventi, ma nessuno lo aiuta. Polemiche sull’aggressione avvenuta nella prima serata di giovedì (erano le 20) nella zona di piazza Morlacchi.

Il ragazzino picchiato e derubato da tre malviventi

Il 17enne è stato circondato da tre malviventi, sembra stranieri, armati di bottiglie. I tre gli intimano di consegnargli il portafoglio e la catenina d’oro. Il ragazzo ha rifiutato di consegnare loro la catenina, ma di fronte, pare, alla minaccia di un coltello, ha ceduto i pochi euro che aveva con sé. Cosa che però non lo ha salvato da calci, pugni e bottigliate in testa.

Nessuno lo aiuta

Il tutto di giorno e in una delle piazze più transitate di Perugia (ed a quell’ora con molti ragazzi presenti per l’aperitivo) senza che nessuno intervenisse per aiutarlo o dare l’allarme. Cosa che è oggetto di dibattito sui social.

A dare l’allarme è stata invece la compagna del ragazzino, che lo ha visto ferito e sconvolto.

Medicato in ospedale

Il minore è stato accompagnato dai genitori all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è stato medicato.

A indagare sulla rapina sono gli agenti della Questura.

La presunta violenza sessuale

Un fatto avvenuto poco prima della presunta violenza sessuale subita, sempre in centro, da una minorenne, che accusa un giovane conosciuto la sera stessa. La delicata indagine, in questo caso, è condotta dai carabinieri.