Ragazzi con disabilità cognitiva, a Terni un corso per l'autonomia quotidiana - Tuttoggi.info

Via dall'8 novembre al corso di educazione all'autonomia: protagonisti ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva

Imparare a chiedere informazioni e a orientarsi in città, a utilizzare il denaro e i mezzi pubblici, ad attraversare la strada senza rischi. Sono le attività pratiche in grado di attivare competenze indispensabili per un sufficiente grado di autonomia sociale di ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva.

A loro è rivolto il corso di educazione all’autonomia che, organizzato dall’associazione Aladino, prende il via domani, mercoledì 8 novembre, a Terni. Permetterà ai giovani partecipanti di vivere un’esperienza comunitaria strutturata, caratterizzata da attività pratiche per affrontare la quotidianità in autonomia.

Condurranno le attività educatori professionali e psicologi, coordinati da un professionista con lunga esperienza in ambito nazionale, che faranno emergere per ogni partecipante le possibilità concrete di diventare “Ragazzi in gamba”, rinforzandone le competenze e l’autostima.

Il progetto ha durata triennale ed è rivolto a giovani con disabilità cognitiva relazionale tra 15 e 20 anni. Prevede ogni anno 35 incontri di tre ore ciascuno, un fine settimana con pernottamento e riunioni periodiche per i genitori.

(foto di repertorio)