Ragazza violentata, DNA presunti stupratori su abiti della 22enne - Tuttoggi.info

Una ragazza sarebbe stata violentata nel centro di Terni; avvicinata nei pressi di largo Liberotti sarebbe stata poi condotta in una stanzetta di un palazzo del centro dove si sarebbe consumata la violenza da parte di due uomini. Si tratta di un cittadino domenicano di 46 anni e di un cittadino peruviano di 48 che sono indagati per violenza sessuale aggravata (per il fatto che la vittima soffre di una patologia psichiatrica) e lesioni personali. I fatti risalgono al 2024 e – come riporta “Il Messaggero” con un articolo di Nicoletta Gigli – le indagini sono ancora in corso. Lunedì prossimo, con la formula dell’incidente probatorio, verrà ascoltata dal gip di Terni, Chiara Mastracchio, la psichiatra incaricata dal Tribunale di Terni di svolgere le perizie sulla giovane.

Ragazza violentata in centro a Terni, DNA decisivo

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, la giovane sarebbe stata prima avvicinata da due presunti aggressori con un pretesto e, poi, condotta in una palazzina del centro dove, in una stanzetta posta al primo piano, avrebbero abusato di lei. La ragazza, dopo la presunta violenza, avrebbe chiesto aiuto ad alcuni passanti e ai genitori che l’hanno accompagnata in ospedale, dove il personale sanitario avrebbe riscontrato i segni dell’abuso. Secondo quanto è stato possibile sapere, sembra i Carabinieri di Terni, che indagano sul caso coordinati dalla Procura della Repubblica, avrebbero trovato ampie tracce di DNA sui vestiti della vittima ampiamente compatibili con quello dei due indagati.