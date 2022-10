Ragazza ubriaca arrestata per rapina e lesioni, scatta Daspo Willy - Tuttoggi

Corciano, ragazza ubriaca arrestata per lesioni e rapina: Il Questore Bellassai emette Daspo Willy per la durata di 6 mesi

La Polizia di Stato di Perugia, in seguito agli accertamenti amministrativi eseguiti dal personale della Divisione Anticrimine, ha emesso un DASPO “WILLY” nei confronti di una ragazza – classe 1989 – che lo scorso 11 ottobre, in stato di ebbrezza, aveva aggredito la titolare di un esercizio pubblico di Corciano.

Ragazza arrestata per rapina e lesioni personali

Sul posto erano intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che avevano tratto in arresto la donna per il reato di rapina e lesioni personali. La 33enne era stata inoltre deferita all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il Tribunale di Perugia aveva convalidato l’arresto il 12 ottobre.