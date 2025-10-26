 Raf in concerto a Orvieto, data zero per il tour in teatro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Raf in concerto a Orvieto, data zero per il tour in teatro

Redazione

Raf in concerto a Orvieto, data zero per il tour in teatro

Raf ha scelto Orvieto per la data zero del tour teatrale del "Self Control 40th Anniversary". Tutte le info
Dom, 26/10/2025 - 09:43

Condividi su:

Dopo il tour “Self Control 40th Anniversary”, Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più note e amate che ha dato il via alla sua carriera con “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale”, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M. Il giro di live, che mette al centro una carriera ricca di classici e una hit che resta sempre sulla cresta dell’onda, partirà dall’Umbria, dal Teatro Mancinelli di Orvieto, il prossimo 30 ottobre alle 21, nell’ambito della stagione 2025/2026 Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti. Un appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Orvieto.

La scaletta

La favola di Raf porterà sul palco un viaggio musicale scandito da un metronomo di successi: “Sei la più bella del mondo”, “Il battito animale”, “Cosa resterà degli anni ‘80”, “Ti pretendo”, “Infinito”, “Stai con me”, “Non è mai un errore” e i brani più recenti.

“Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente – specifica Raf – Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. Ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci. Non vedo l’ora di salire sul palco e incontrarvi da vicino, come sempre, attraverso le mie canzoni”.

40 anni di carriera, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo

Raf ha scritto e realizzato brani che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese. È il caso di “Self control” amato da milioni di persone in tutto il modo, in vetta alle classifiche in tutto il mondo: un vero e proprio fenomeno evergreen, che rappresenta ancora oggi un inno al senso di libertà, continua a viaggiare senza controllo e ad essere cantato dalle nuove generazioni. “Self control” ha la potenza di restare una hit, una pietra miliare della musica italiana, unica: è sempre tendenza. Nasce da un giro di chitarra rock e segna l’inizio di un decennio cult: è stato il singolo che ha portato alla ribalta Raf facendolo conoscere al pubblico italiano e a quello internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana. Senza dimenticare il suo vasto repertorio ricco di canzoni di successo.

Raf ha recentemente festeggiato i suoi 40 anni di carriera

Una raccolta preziosa che unisce i brani del padre dell’italo disco e del pop in Italia, rivisitati in chiave moderna grazie alla collaborazione con alcuni dei produttori e degli artisti più talentuosi della scena attuale: Bassi Maestro, Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-AX e Levante.

“Raf40: The Unreleased Duets” rappresenta un ponte tra passato e futuro, un tributo alla sua straordinaria carriera e al pubblico che lo ha accompagnato in questo lungo viaggio musicale. Tra le tracce principali dell’ep: “La danza della pioggia” e “Lacrime e fragole”, due successi senza tempo riproposti con una veste innovativa grazie alla produzione di Bassi Maestro, che dona ai brani una nuova profondità sonora; Il Battito Animale, una delle hit più amate di Raf, rivisitata dai talentuosi Ackeejuice Rockers e arricchita dal featuring di J-Ax, per una versione vibrante e sorprendente. E inoltre “Cosa resterà degli anni ‘80”, cantata insieme a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che ne ha curato anche la produzione, registrata e mixata da Taketo Gohara, impreziosita dall’orchestra italiana del cinema di Ennio Morricone, diretta e arrangiata dal Maestro Stefano Nanni; “Infinito”, una delle ballate più rappresentative, reinterpretata insieme a Levante e prodotta dallo stesso Raf, in un duetto intenso e emozionante; “Due”, un gioiello pop contemporaneo prodotto da Lvnàr e arricchito dalla voce di Elodie, per una versione che unisce eleganza e modernità.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Movida sicura, un arresto e un’espulsione

Todi

Caso Sipa, PD “Persi 100mila euro e spesi 6mila per la causa”

Terni

Un tempo per parte, Ternana e Arezzo si dividono la posta (1-1) | Pagelle

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Morta June Lockhart, la mamma star di ‘Lassie’ aveva 100 anni
Ultim'ora Italia

Colpo al Louvre, fermati due sospetti per il furto dei gioielli della corona

Ultim'ora Italia

Centrosinistra, Follini: “Moderati sì, ma con più coraggio se si vuole incidere”
Umbria | Italia | Mondo

Borse di studio ANCE Umbria, lunedì la consegna ai ragazzi dei corsi CAT (ex geometri)

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!