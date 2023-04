Dalla radio al teatro e fino al cinema, addio a Claudio Bellanti, l'artista dell'Altotevere - Tuttoggi.info

Per il cinema ha preso parte al cast di film come Pinocchio, diretto da Roberto Benigni, e Rossini! Rossini!, per la regia di Mario Monicelli. Per il piccolo schermo invece ha partecipato a varie fiction prodotte da Rai e Mediaset, tra cui Don Matteo e Sei forte maestro. Ma Claudio Bellanti, artista a tutto tondo, è stato protagonista anche in onde medie, come voce storica di Radio Tiber Sound tra gli anni ’70 e ’80.

Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social: “Il mio pensiero costante va ai ricordi, alle risate, alla tua voce e ai mille modi che avevi di fare arte, sul palcoscenico e nella vita” scrive Marzia; “Ci sono giorni come questo, – scrive Simona – in cui l’insegnamento profondo deve essere l’attaccamento ad ogni spiraglio di bellezza che la vita ci offre! Siamo fragili e capaci di meraviglia! Grazie Claudio di averne creata tanta, di averla donata e condivisa! Fai buon viaggio!”.