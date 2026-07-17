Race different, Social sport Spoleto entra nel progetto sociale di GP Project team - Tuttoggi.info

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Race different, Social sport Spoleto entra nel progetto sociale di GP Project team

Redazione

Race different, Social sport Spoleto entra nel progetto sociale di GP Project team

Ven, 17/07/2026 - 18:25

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L’associazione Social Sport Spoleto odv entra a far parte del progetto sociale di GP Project Team e 2wheels PoliTo – Race different. Il Team GP Projet è molto noto nell’ambiente della velocità in pista per aver vinto tre titoli italiani ed essere in testa al campionato anche quest’anno.

Si tratta di una realtà molto particolare: la logistica e l’organizzazione sono in capo alla GP Project, compagine spoletina che prende parte anche al campionato del mondo. La parte tecnica è invece gestita dal Politecnico di Torino, i cui ingegneri, capeggiati dal professor Lorenzo Peroni, progettano, realizzano ed assistono in pista le moto. Già queste caratteristiche sono sufficienti a farne una realtà unica nel panorama motociclistico. Il sodalizio però si integra anche con la realtà sociale, in quanto da anni seleziona studenti delle scuole superiori e li porta in pista per un’esperienza tecnica, umana, organizzativa di altissimo livello con lo slogan “Race different”.

Questo aspetto compirà un ulteriore passo in avanti, a Misano Adriatico, per la quarta prova di Campionato Italiano, il 25 e 26 luglio: in occasione della classica ed affollata “Racing Night” alcune persone con disabilità saranno portate all’evento da protagonisti, grazie alla collaborazione con l’associazione spoletina Social Sport Spoleto odv. L’idea consiste nell’ideazione della livrea da gara: a questi ragazzi e ragazze viene data la possibilità di disegnare le carene delle moto del team, che poi verranno presentate nell’evento che si terrà appunto a fine mese a Misano e portate in pista per la gara. L’occasione è davvero prestigiosa ed emozionante: da oltre 150 anni, il Politecnico di Torino è una delle istituzioni pubbliche più rinomate, a livello italiano ed internazionale, nella formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e servizi in tutti i settori dell’Architettura e dell’Ingegneria. Oggi è una “Research University” di livello internazionale che attrae studenti da oltre 100 Paesi e attiva circa 800 collaborazioni ogni anno con industrie, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni locali.

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