Raccordo, venerdì notte chiusa la galleria di Prepo | Traffico deviato - Tuttoggi.info

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Raccordo, venerdì notte chiusa la galleria di Prepo | Traffico deviato

Redazione

Raccordo, venerdì notte chiusa la galleria di Prepo | Traffico deviato

Mer, 08/04/2026 - 19:31

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Anas comunica che nella notte di venerdì 10 aprile sarà temporaneamente chiusa la galleria “Prepo”, in direzione Ponte San Giovanni, sul Raccordo Perugia – Bettolle. La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata degli impianti tecnologici.

Tra le 22:00 e le 6:00 del mattino successivo, il traffico in direzione Ponte San Giovanni sarà quindi deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di San Faustino e rientro allo svincolo di Prepo.

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