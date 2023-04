Raccordo, E45 e SS75, multe a camionisti e automobilisti

Camion e bus

Le verifiche hanno riguardato anche i mezzi pesanti, quelli adibiti al trasporto merci e gli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, la documentazione del materiale trasportato, l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico e il rispetto dei limiti di peso della merce.

Di rilievo, anche in questo caso, gli esiti. Sono state 66 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della polizia stradale.

Ritirate 3 patenti

L’intera attività ha portato alla decurtazione di 319 punti patente, al ritiro 3 patenti di guida, oltre al sequestro di 4 veicoli.

Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri, occasionati anche dal maltempo. Sono stati effettuati, infatti, 17 interventi per soccorso stradale e 22 per rilevamento degli incidenti.