Raccordo, da domenica lavori tra viadotto Volumni e Prepo

Da domenica 19 luglio lavori sul Raccordo in di​rezione Bettolle per circa 4 km, tra il viadotto Volumni e lo svincolo di Prepo. Il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia.

Per ridurre al minimo la durata complessiva dell’intervento e contenere i disagi al traffico, i cantieri sono operativi 24 ore su 24 e organizzati in brevi fasi successive. L’ultimazione è prevista a settembre.

Questo ulteriore cantiere segue il completamento della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni tra San Faustino e Ponte San Giovanni.

I lavori su tutto il Raccordo

Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione sottostante fino a circa 60 cm di profondità e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro che consentirà il risanamento completo del tratto perugino della direttrice.

L’avvio dei cantieri, inizialmente previsto per metà giugno, è stato anticipato di circa un mese in accordo con gli Enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid.