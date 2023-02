Raccordo, altro giorno da incubo: aperto e chiuso con incidenti

Traffico, in tilt, mezzo nell'abitato di Ponte San Giovanni

Altra giornata da incubo, quella di lunedì, per gli automobilisti in transito sul tratto del cosiddette Nodo di Perugia, tra il Raccordo autostradale e la E45. Una giornata che si è aperta con un incidente nel primo tratto del Raccordo, in direzione nord, e si è chiusa con un altro incidente, quasi alla stessa altezza, ma in direzione di Ponte San Giovanni. Un incidente, quest’ultimo, in cui è rimasta ferita una persana, trasportata in codice giallo al pronto soccorso.

In entrambi i casi con lunghe file sul Raccordo e sulla E45, con il traffico che, mentre i vigili del fuoco ripulivano la sede stradale. si è riversato sull’abitato di Ponte San Giovanni, dove i residenti sono ormai esasperati.