Raccolta rifiuti, le attività di Vus per le feste. Pronti i calendari 2022

Isole ecologiche e raccolta dei rifiuti: le attività di Vus in occasione delle festività natalizie. Già disponibile il calendario 2022

La Vus informa la cittadinanza sulle attività di raccolta rifiuti durante le festività natalizie e l’apertura delle isole ecologiche nel territorio di propria competenza.

Per i giorni di sabato 1° e giovedì 6 gennaio 2022 sono previste le attività di spazzamento e vuotamento cestini nei centri storici. Per quanto concerne le utenze non domestiche (bar e ristoranti) nei centri storici, la raccolta verrà effettuata per tutte le diverse tipologie merceologiche: vetro, carta, platica, indifferenziato e organico.

Nelle giornate di venerdì 24 dicembre e 31 dicembre 2021, i sotto indicati Centri di Raccolta gestiti dalla Valle Umbra Servizi osserveranno i seguenti orari:

FOLIGNO VIA CAMPAGNOLA 14:00/18:00

FOLIGNO VIA BARTOLOMEI 8:00/13:00

GUALDO CATTANEO 8:30/12:30

CASCIA 9:30/12:00

SPOLETO 8:00/13:00

Per eventuali richieste riguardanti il servizi di raccolta dei rifiuti Covid si invita a fare riferimento al numero verde: 800 280328.

Infine, l’azienda comunica che i calendari 2022 di raccolta dei rifiuti porta a porta sono già disponibili sui canali digitali della Valle Umbra Servizi:

vus.ecoportale.net, www.valleumbraservizi.it ed applicazione Junker.