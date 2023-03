La raccolta porta a porta sbarca a Belfiore

Le vie interessate

Le vie di Belfiore interessate dall’estensione del servizio sono: via Borgaccio, via Bruno Buozzi, via Giacomo Matteotti, via Ferdinando Innamorati (parziale), piazza Innamorati, via Traversa, via del Molino (parziale), via Piaggiarella, via De Santis, piazza II Giugno, via Caprera (parziale).

Il calendario

Anche qui il nuovo calendario vede un allineamento totale di date e frequenze: il servizio infatti verrà svolto con cadenza fissa nei giorni programmati, anche se festivi infrasettimanali e le frequenze di svuotamento per tutte le tipologie di frazioni, come in tutti i centri storici, saranno a cadenza settimanale prevedendo: ilritiro dell’organico ogni lunedì, giovedì e sabato, martedì ritiro della plastica, mercoledì indifferenziato, venerdì carta e sabato vetro. Per le famiglie che hanno richiesto il servizio pannolini, la raccolta verrà effettuata il mercoledì (insieme al ritiro dell’indifferenziato) e il sabato. Sui sacchi dovranno essere applicate le etichette con lo specifico codice a barre, in assenza delle quali il ritiro non verrà eseguito.

I kit per la differenziata

I kit domestici per la raccolta differenziata: mastello da 25 litri per organico, sacchi ed etichette per carta, plastica, vetro e indifferenziato, insieme alla copia del calendario cartaceo dei servizi, Valle Umbra Servizi li sta consegnando agli utenti in questi giorni. Anche domani mattina, sabato 1° aprile, dalle ore 9:30 alle 12:30, gli incaricati VUS saranno presso l’area antistante l’ex Campo Container per la distribuzione ai residenti. I calendari che contengono le principali istruzioni per effettuare la raccolta in maniera corretta sono disponibili anche online: sul sito vus.ecoportale.net, e nell’app “Junker” (gratuita per Android e Ios) dove inserendo direttamente il comune e la propria via di residenza si possono ricevere utilissime notifiche push di promemoria per l’esposizione dei rifiuti la sera prima del giorno di ritiro.

Valle Umbra Servizi tiene a ricordare che per mantenere il decoro e la pulizia dell’intero territorio è necessario: rispettare sia il calendario di raccolta per tutte le tipologie di rifiuti, sia le modalità di esposizione, che nel nuovo sistema prevedono il conferimento su suolo pubblico a partire dalle ore 20:00 del giorno precedente fino alle ore 6:00 del giorno stesso di raccolta.

Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800-280328 (da lunedì a sabato con orario 8:00-18:00) e per le utenze che non riusciranno a ritirare il kit domestico di raccolta si deve far riferimento all’Ecosportello di via Bianca, 15 in località Sant’Eraclio (aperto lunedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 11:00).