Raccolta organica dei rifiuti, nel tuderte crolla la parte di non compostabile | I dati - Tuttoggi.info

Il sistema di monitoraggio della Regione Umbria segnala miglioramenti nella qualità del rifiuto organico nei comuni gestiti da SIA

La qualità della raccolta organica è un indicatore fondamentale per valutare l’efficacia dei programmi di gestione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale. Un recente report diffuso da Società Igiene Ambientale, dimostra che la qualità del rifiuto organico è in netto miglioramento nei comuni umbri di Cannara, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e San Venanzo, tutti gestiti da SIA.

Il modello di monitoraggio

Dal 2017, la Regione dell’Umbria ha introdotto un sistema di monitoraggio per valutare la qualità della raccolta organica. Uno degli indicatori principali è l’incidenza di materiale non compostabile, per il quale è stato fissato un limite massimo del 5% per una raccolta di buona qualità. Secondo i dati del 2022, l’incidenza media del materiale non compostabile nei comuni citati è stata del 5,4%, solo leggermente superiore al limite regionale, ma molto migliorata rispetto al 10% registrato nel 2021.

I comuni più virtuosi

Alcuni comuni hanno dimostrato risultati particolarmente positivi. Ad esempio, il comune di Cannara ha registrato una percentuale di materiale non compostabile del 2,7% nel 2022, notevolmente migliorata rispetto al 6,7% del 2021. Anche San Venanzo ha visto un miglioramento significativo, passando da una percentuale del 10,4% nel 2021 a un impressionante 3,3% nel 2022.

SIA è inoltre in linea con i dati raccolti a livello regionale, dimostrando che il modello di gestione adottato è efficace e potrebbe essere replicato in altri territori.

Queste le percentuali di materiale non compostabile presente nella frazione organica negli ultimi due anni, nei comuni serviti da SIA:

Comune 2021 2022 Cannara 6.7 % 2.7 % Collazzone 10.4 % 4.3 % Deruta 11.8 % 7.4 % Fratta Todina 10.4 % 6.1 % Marsciano 11.5 % 5.6 % Massa Martana 10.4 % 4.5 % Monte Castello di Vibio 10.4 % 4.9 % San Venanzo 10.4 % 3.3 %

Un ringraziamento alla popolazione

Francesco Montanaro, presidente di SIA, ha ringraziato la popolazione per l’attenzione costante verso la qualità della raccolta differenziata. “Una raccolta differenziata di qualità è un bene per l’ambiente e aiuta a contenere i costi di smaltimento”, ha dichiarato.

I dati sono incoraggianti e suggeriscono che la continua attività di sensibilizzazione e controllo sta portando frutti concreti.