Raccolta differenziata, a Valdichiascio arrivano i cassonetti con serratura - Tuttoggi

Lunedì 21 febbraio in Comune la consegna delle chiavi ai residenti della zona | Tasso “I contenitori riservati alle sole utenze del luogo. Un altro passo importante nella gestione della differenziata”

Arrivano nella zona di Valdichiascio (Gubbio) i nuovi cassonetti con serratura. Le chiavi per poter accedere alle postazioni di raccolta verranno consegnate ai residenti durante un incontro che si terrà lunedì 21 febbraio, alle 18, presso palazzo Pretorio in Piazza Grande, sede del Comune di Gubbio.

Nel corso dell’incontro oltre alla consegna delle chiavi l’amministrazione spiegherà le nuove modalità di servizio. Tutti i contenitori della zona, infatti, saranno chiusi con apposite serrature gravitazionali, pertanto l’accesso alle postazioni sarà riservato alle sole utenze residenti in possesso della chiave, che verrà consegnata insieme a una guida pratica per la corretta separazione dei rifiuti.

“L’amministrazione comunale – sottolinea il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessia Tasso – è da tempo attiva e impegnata nel migliorare la gestione della raccolta differenziata e la qualità del servizio offerto. Il percorso, partito dal centro storico nel 2015, si è allargato fino a raggiungere tutte le principali frazioni, arrivando a percentuali di raccolta differenziata e a un livello qualitativo del servizio davvero molto elevato. Le frazioni coinvolte da questa ulteriore modifica sono l’ultimo step di questo virtuoso percorso”.

L’appuntamento per i residenti a Valdichiascio è quindi per lunedì 21. Per eventuali dubbi e ulteriori informazioni il gestore Gesenu ha dedicato al Comune di Gubbio e al suo servizio di raccolta un’apposita sezione del sito www.gesenu.it. Si può utilizzare anche il numero verde 800.667036 o il numero Whatsapp 333.9553215.