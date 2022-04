Raccolta differenziata, Gesenu cambia sistema a Montegrillo e Oliveto - Tuttoggi

Installati dall’11 Aprile nuovi contenitori provvisti di serrature e uniformati nei colori a quelli presenti nel resto del Comune di Perugia

Gesenu, cambia il sistema di Raccolta Differenziata in Località Montegrillo e nel Quartiere Oliveto. Il Comune di Perugia, con questa iniziativa intende avviare il completamento del servizio di raccolta domiciliare a quelle zone del capoluogo ancora servite con un sistema di raccolta stradale.

Il primo passo di questa ulteriore trasformazione inizia dal quartiere di Montegrillo e Oliveto, con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Perugia e diminuire al contempo la produzione di rifiuto secco residuo (indifferenziato), nonché valorizzare le frazioni recuperabili dei rifiuti nell’ottica della moderna visione di economia circolare.

Perugia, da questo punto di vista, si distingue per l’elevata percentuale di raccolta differenziata che nel mese di Febbraio 2022 ha raggiunto il suo valore massimo pari al 73,74 %, superando l’obiettivo della D.G.R. 34/2016 del 72,3 %

I risultati raggiunti sin ad oggi sono certamente merito del comportamento dei cittadini che con passione, senso civico e rispetto dell’ambiente, quotidianamente separano ed avviano a riciclo i propri rifiuti.

Nella frazione di Montegrillo l’attività di miglioramento ha già contemplato la consegna di tris di contenitori riservati ad ogni civico/condominio, già provvisti di serrature e nella rimozione delle vecchie postazioni di raccolta stradali: la maggioranza di queste postazioni sono diventate infatti nel tempo oggetto di scarichi abusivi e abbandoni di rifiuti non conformi.

Rimarranno lungo le strade le campane verdi per la raccolta separata del vetro e i contenitori per i rifiuti organici.

Per quanto riguarda il quartiere Oliveto, invece, vista la particolare conformazione territoriale, verranno installate 21 postazioni di cassonetti, già provvisti di serrature, assegnati ad un gruppo di utenze collettive. Anche in questa zona rimarranno le campane verdi per la raccolta separata del vetro e i contenitori per i rifiuti organici.

È importante ricordare a tutti gli abitanti di Montegrillo e del quartiere Oliveto che i colori dei nuovi cassonetti saranno uniformati al resto del Comune:

– Blu, Carta e Cartone;

– Giallo, Plastica e Metalli;

– Grigio, Secco Residuo.

L’avvio del nuovo servizio di raccolta e la contestuale rimozione delle attuali postazioni di cassonetti è prevista in entrambe le zone per il giorno lunedì 11 aprile 2022: i cittadini non dovranno utilizzare i nuovi cassonetti fino a quando saranno presenti le vecchie postazioni.

L’occasione di una Conferenza stampa è stata anche quella di presentare alla Cittadinanza i progetti presentati al Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica per l’accesso ai fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

I progetti hanno riguardato la realizzazione di tre importanti investimenti nel settore rifiuti del Comune di Perugia:

1. Meccanizzazione e informatizzazione del sistema di raccolta nel territorio comunale di Perugia. Il territorio oggetto della proposta include tre aree del territorio comunale ad alta densità abitativa, ovvero Ponte San Giovanni, San Sisto e Castel del Piano, in cui si prevede il passaggio dalla raccolta stradale con contenitori da 2.400 lt ad una domiciliare per i civici con meno di 10 utenze e l’installazione di 37 Ecoisole Informatizzate per le utenze residenti nei Grandi Condomini.

2. Realizzazione di un Centro di Raccolta differenziata nella Zona Nord del Comune di Perugia che rappresenterà una moderna struttura di circa 3000 mq a servizio della cittadinanza per l’intercettazione dei rifiuti normalmente esclusi dal servizio di raccolta differenziata quali ingombranti, RAEE, pneumatici etc.

3. Realizzazione di una piattaforma informatica utile all’applicazione della tariffa puntuale con l’obiettivo di realizzare un’unica piattaforma software per l’attivazione di una Centrale di Comando, in grado di gestire tutti i sistemi digitali e informatizzati impiegati per lo svolgimento dei servizi di raccolta e igiene urbana attualmente svolti nella Città di Perugia.