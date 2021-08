Quintanella di Scafali, doppia edizione per recuperare il tempo perduto

Presentata la doppietta di edizioni e il Palio 2020

Doppia edizione per la Quintanella di Scafali. Una per il 2021 e una per recuperare il tempo perduto a causa del Covid. La presentazione in Comune, con il vicesindaco Riccardo Meloni, il presidente dell’Ente Quintanella Massimo Palini e due membri del direttivo, Angela Gregori e Marcello Marchetta.

Le date

L’appuntamento è per il 28 agosto, per il recupero del 2020. Mentre per l’appuntamento 2021 ci si rivedrà il 15 settembre per il lancio della sfida, il 16 per la gara degli Sbandieratori, venerdì 18 per il confronto tra i Tamburini e, infine, il 18, per la giornata conclusiva con la gara, il corteo storico e la lettura del bando.

I saluti

“La Quintanella è qualcosa di importante – ha detto Meloni – perché è la continuazione della nostra Quintana anche per i più piccoli. Il fatto che si riparte anche con la Quintanella è una speranza che si possa ben presto uscire dal tunnel della pandemia”. Il presidente della Quintanella ha sottolineato la difficoltà degli ultimi anni, dal 2019 in cui l’evento venne rimandato per maltempo, all’anno della pandemia. “Difficile ricompattare. collaboratori – ha detto Palini – ma tre mesi fa abbiamo deciso di non fermarci”.

Le novità del Covid

I cambiamenti sono ovviamente di location e di organizzazione: meno figuranti e bambini partecipanti, un pubblico di massimo 250 persone contro gli 800 degli anni precedenti. Tutti, ovviamente, muniti di green pass.

Il Palio 2020

Presentato anche il Palio 2020, realizzato dall’artista Raffaella Muratore, rappresentante una fenice, simbolo della Quintanella che rinasce.