Quintanella di Scafali, i baby cavalieri si sfideranno sabato 28 per la 43° edizione

Anche la Quintanella di Scafali disputerà una Giostra straordinaria: i baby cavalieri torneranno in sella – in questo caso in sella alle loro fiammanti bici – sabato 28 settembre alle 16 al Campo de li Giochi presso gli impianti sportivi della frazione in via Angeloni.

Una decisione obbligata a causa del maltempo che domenica scorsa ha flagellato il Folignate, con temporali talmente violenti che ne hanno impedito lo svolgimento.

Una decisione comunicata direttamente dal nuovo presidente Massimo Palini, considerate anche le numerose richieste di informazione giunte in questi giorni.

Alla 43° edizione parteciperanno : Gabriel Vushaj di 11 anni per il rione Fossatone; Tommaso Ortolani di 11 anni per il rione Perticani; Lorenzo Salustri di 12 anni per il rione Fuoriporta; Gabriele Mariotti di 9 anni per il rione Castiglione, Alessandro Tardioli di 12 anni per il rione Piazza; Francesco Cittadoni di 11 anni per il Forno Vecchio; Massimo Folignoli di 10 anni per il rione Popolare e Gioele Pizzoni di 10 anni per il rione Castelluccio.

Saranno 400 i bambini partecipanti al corteo storico che sfilerà da piazza del Popolo al campo di gara.

