Quintanella, vince il rione Castiglione. Palini: “Manifestazione di livello”

Dopo il rinvio per maltempo grande riuscita

Dopo il rinvio per colpa del maltempo, si è chiusa l’edizione 2022 della Quintanella di Scafali. A vincere Michele Bizzarri, al debutto, per il Rione Castiglione. Seconda piazza per il rione “Forno Vecchio” con il cavaliere Valerio Bruschi, che ha condotto la gara per le prime tre tornate e solo per uno “schiocco di dita” ha dovuto cedere il passo (19 cent. di secondo) al cavaliere bianconero di Castiglione nella quarta ed ultima tornata di finale. Sul podio anche il cavaliere del Rione “Fuori Porta”, con “Edoardo Scarponi” di nove anni alla sua prima partecipazione.

I ringraziamenti

“Si chiude quindi una bellissima edizione nella quale gli otto rioni hanno contribuito ad accrescerne il livello, mostrando nuovi costumi di pregevole fattura ed Allegorie di assoluto livello durante il corteo – ha detto il presidente dell’Ente, Massimo Palini – Un ringraziamento particolare a tutti i componenti dell’ E.G. Quintanella che anche nei momenti difficili hanno dimostrato di essere essere un gruppo fortemente coeso, alle autorità intervenute, al sindaco Stefano Zuccarini, e ai componenti della Giostra della Quintana di Foligno che ha omaggiato la nostra manifestazione con il “dono degli anelli” (simbolo che unisce le due giostre),al cospetto di un bellissimo cerimoniale scandito dal suono dei nostri fantastici tamburini”.