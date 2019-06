Quintana, tempi da record e pienone al Campo de li Giochi | Stasera Palio della Filomè

share

Se le prove ufficiali sono considerate una sorta di antipasto della Giostra della Quintana, allora c’è da credere che la Sfida 2019 sarà all’insegna delle grandi emozioni.

Ieri sera, al Campo de li Giochi è stato abbattuto il record di pista, anche se – è bene precisarlo – essendo stato realizzato in prova non è da considerarsi ufficiale.

Daniele Scarponi, del rione Spada, in sella a City Hunter ha fatto fermare i cronometri a 52 secondi e 7 centesimi, abbattendo di fatto il muro dei 52 secondi e 12 secondi totalizzati da Luca Innocenzi su Guitto, per il rione Cassero nella Rivincita dello scorso settembre.

C’è tanta voglia di Quintana nell’aria: ieri sera il Campo de li Giochi ha fatto registrare il pienone ed anche la serata della presentazione dei Palii di Giostra e quella della Notte delle Bandiere sono andate molto bene.

Intanto, questa sera appauntamento con il Palio della Filomè in piazza Garibaldi e poi domani – martedì 4 giugno – alle 18 Incontri Culturali “Della piazza e dalla danza, della chiesa e della nobiltà” a Palazzo Candiotti ed alle 21.30 in piazza della Repubblica, la Gara dei Tamburini.

Torniamo al clima di giostra: il Moro del rione Pugilli, Pierluigi Chicchini, ha realizzato un 52.24 sfiorando comunque il record di pista.

E poi resta in pole anche Luca Innocenzi, del rione Cassero, con Guitto a 52.48 mentre al di sotto dei 52 secondi si trovano anche Lorenzo Paci e Lanunio con 52.91 secondi.

Ma ecco, nel dettagli, i tempi riportati nelle Prove Ufficiali a seconda delle tre tornate.

Prima Tornata

Rione Morlupo, Lorenzo Paci su Lanunio, tempo 52 secondi e 91 centesimi.

Rione Ammanniti, Marco Diafaldi su Masha e Orso, tempo 55.95

Rione Pugilli, Pierluigi Chicchini su Edward England, tempo 52.24

Rione La Mora, Mattia Zannori su Livarot, tempo 53.70

Rione Cassero, Luca Innocenzi su Guitto, tempo 52.48

Rione Croce Bianca, Massimo Gubbini su Houndooni, tempo 53.45

Rione Spada, Daniele Scarponi su City Hunter, 52.07 (record non ufficiale)

Rione Contrastanga, Daniele Ravagli su Invincibile Pong, tempo 55.16 ma con abbattimento di una bandierina

Rione Badia, Cristian Cordari su You Are My Boy, tempo 55.59

Rione Giotti, Alessandro Candelori su Annaurora, tempo 53.70

Seconda Tornata

Morlupo, Paci su Lampeja, 53.44

Ammanniti, Diafaldi su Masha e Orso, 55.09

Pugilli, Chicchini su O’Briant, mancato secondo anello, 52.78

La Mora, Tommaso Finestra (si tratta del secondo cavaliere della scuderia rionale) su Amamelis, 58,11

Cassero, Innocenzi su Noah, 56.62

Croce Bianca, Gubbini su Houndooni, 53.18

Spada, Scarponi su Capitano Knox, 53.83

Contrastanga, Ravagli su Invincibile Pong, errore sul primo e sul secondo anello, 54.42

Badia, Cordari su You Are My Boy, 55.38

Giotti, Candelori su Dayton Man, 54.54

Terza Tornata

Morlupo, Paci su Tough and Tiny, 56.51

Ammanniti, Diafaldi su Masha e Orso, 57.17

Pugilli, Chicchini su Destination Paco, 1.01.81

La Mora, Tommaso Finestra (secondo cavaliere della scuderia rionale) su Amamelis, 55.88

Cassero, Innocenzi su Noah, 56.15

Croce Bianca, Gubbini su Fastmont, errore di percorso, uscito di pista.

Spada, Scarponi su Capitano Knox, 54.72

Contrastanga, non effettua terza tornata.

Badia, Cordari su Capitan Segreto (errore sul terzo anello) 55.80

Giotti, Candelori su Daytona Man (errore sulla bandierina) 54.54

share

Stampa