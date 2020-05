Quintana, spuntano due date per salvare Sfida e Rivincita

Due date, ipotetiche, con tanto di apertura delle taverne. La Quintana prova a reagire e si organizza. Giovedì mattina il presidente Domenico Metelli metterà sul piatto, in un incontro con il sindaco Stefano Zuccarini, due date per salvare la giostra della Sfida e della Rivincita, in tempi di Covid. Sabato 22 agosto e domenica 20 settembre. Ipotesi su cui l’Ente sta lavorando e che verranno illustrate, snocciolando tutte le possibili problematiche.

Dubbio sulle taverne

L’idea è quella di aprire anche le taverne, con tutte le procedure di sicurezza. Da capire ancora come gestire il pubblico al Campo de li giochi.