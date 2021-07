Quintana 2021, nasce il Premio ‘Maurizio Metelli’ al ‘Priore tra i priori’

Martedì la presentazione ufficiale dell'iniziativa

Sarà presentato ufficialmente martedì una delle novità 2021, l’istituzione del premio ‘Maurizio Metelli’ al ‘Priore tra i priori’. Come spiega il Rione Contrastanga, che Metelli aveva guidato a lungo, “sarà un omaggio a chi ha tanto dato al nostro Rione e alla Giostra della Quintana tutta. Sarà un premio annuale e “ad personam” al Priore che, nell’anno Quintanaro, avrà guidato il proprio Rione portandolo a distinguersi in tutte o la maggior parte delle attività che caratterizzano la vita della nostra manifestazione”.

La giuria

La Giuria per l’anno 2021 sarà così composta: Cav. Domenico Metelli, Presidente dell’Ente Giostra Quintana, con funzione anche di Presidente di Giuria; Avv. Decio Barili, Assessore del Comune di Foligno con delega alla Quintana, in rappresentanza del Comune di Foligno; Prof.sa Rita Barbetti, Vice Presidente Ente Giostra della Quintana, in rappresentanza dei Magistrati dell’Ente; Luca Radi, Presidente della Commissione Artistica dell’Ente Giostra della Quintana, in rappresentanza dei Magistrati dell’Ente; Mauro Silvestri, in rappresentanza del mondo dell’informazione.

La presentazione

Il premio e maggiori dettagli, verranno presentati durante la Conferenza Stampa che si terrà martedì 20 luglio, alle ore 11:00, presso il Salone d’Onore di Palazzo Candiotti, sede dell’Ente Giostra della Quintana.