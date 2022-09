Quintana, oggi il battesimo rionale e le prove della Quintanella - Tuttoggi

Battesimo rionale, i luoghi scelti

Ogni contrada ha scelto un luogo simbolico all’interno del proprio territorio per svolgere la “cerimonia”, quando i popoli dei 10 Rioni si stringeranno attorno ai nuovi arrivati.

AMMANNITI – Sala Palii della “Locanda della Rosa”;

BADIA – Sala delle Ostie della Taverna “Hosteria del Centurione”;

CASSERO – Taverna del Leon d’Oro;

CONTRASTANGA – Monastero di Sant’Anna (Beata Angelina);

CROCE BIANCA – Taverna del Fedele;

GIOTTI – Chiostro Taverna “Locanda del Prete di Rostoviglio”; ore 18:00

LA MORA – Chiesa della Misericordia;

MORLUPO – Oratorio Madonna del Gonfalone;

PUGILLI – Chiesa San Giovanni Battista;

SPADA – Chiesa S. Margherita alle Conce.

Quintanella di Scafali, prova generale in piazza San Domenico

Sempre oggi torna, dopo due anni di sospensione forzata, il tradizionale connubio tra Giostra della Quintana e Quintanella di Scafali. Quest’anno i magnifici cavalieri di Scafali svolgeranno la “Prova Generale”, in vista dell’appuntamento del 24 settembre, in Piazza San Domenico. L’appuntamento è per le ore 22 e le prove saranno precedute, a partire dalle ore 21,dal bellissimo e colorato corteo della Quintanella che partirà dal Parco dei Canapè e attraversando Corso Cavour e via Mazzini raggiungerà il “campo di gara”.