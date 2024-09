Quintana, nuovi abiti e ospiti d’onore per il Corteo storico

Torna la magia del Corteo Storico, uno dei momenti clou della Giostra della Quintana. Sabato sera Foligno si calerà nell’epoca Barocca con il suntuoso corteo delle rappresentanze rionali che percorrerà le vie del centro storico, già colorate dalle bandiere dei 10 Rioni.

L’allegoria di Diana

Il corteo di sabato si preannuncia particolarmente spettacolare. La sfilata sarà aperta da un’allegoria ispirata al dipinto “La Caccia di Diana” del Domenichino, uno dei più importanti pittori d’epoca barocca, interamente realizzata dalla Commissione Artistica dell’Ente Giostra. Ma tante sono anche le “sorprese” preparate dai dieci Rioni che andranno ad arricchire il corteggio. Quest’anno tra gli spettatori anche Dodi Battaglia, ormai affezionato amico della nostra manifestazione. Gradite ospiti del corteo saranno le Onorevoli Catia Polidori e Carmen Letizia Giorgianni che proveranno l’emozione di calarsi in abiti barocchi, mentre il Rione Croce Bianca avrà nel ruolo di Capo degli armati Giacomo Gentili, medaglia d’argento nel 4 di coppia maschile di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Torneranno in Corteo Storico anche i componenti della Giunta Comunale che accompagneranno il sindaco Stefano Zuccarini.

I nuovi abiti

Ad impreziosire il Corteo Storico con la loro bellezza ci saranno, ancora una volta, la Madrina Ufficiale della Quintana Federica Moro e la Madrina Internazionale Eleonora Pieroni che indosserà il nuovo abito ispirato a quello indossato da Maria Maddalena, arciduchessa d’Austria, Granduchessa di Toscana esposto alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Il Corteo delle rappresentanze rionali prenderà il via alle 21.45 con partenza da piazza del Grano, per procedere poi in via XX Settembre, piazza San Giacomo, via Meneghini, largo Volontari del Sangue, via Gentile da Foligno, piazza Faloci Pulignani, largo Carducci, piazza della Repubblica, via Gramsci, piazza San Domenico, via Mazzini, Corso Cavour, via Oberdan, via Umberto I, via Garibaldi, largo Carducci e, di nuovo, piazza della Repubblica. Alle 23 è prevista la suggestiva cerimonia dell’Arruolamento dei cavalieri alla quale sarà presente la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. In questo contesto ci sarà il tradizionale momento della benedizione dei cavalieri che sarà impartita da Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Foligno e Assisi. A chiudere l’evento sarà la lettura del Bando di Giostra interpretato da Claudio Pesaresi.