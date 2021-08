Quintana, niente Corteo: cerimoniale a Palazzo Trinci

Cambia il programma del venerdì. Il Corteo sacrificato per colpa del Covid

Niente Corteo, cerimoniale a Palazzo Trinci. Ufficiale il programma della giornata di venerdì. Il Corteo delle Rappresentanze Rionali non potrà tenersi, alla luce della normativa di prevenzione anti-Covid19. L’Ente Giostra della Quintana, “con il dovuto senso di responsabilità, ha ritenuto opportuno annullare il tradizionale evento che precede la Giostra“.

Quintana, arruolamento a Palazzo Trinci

Sarà però svolta, nella cornice di Palazzo Trinci, la Cerimonia di Arruolamento dei dieci cavalieri che sabato 7 agosto affronteranno il Dio Marte al “Campo de li giochi”. A partire dalle ore 23.

Estrazione ordine di partenza in diretta Facebook

Le splendide e storiche arcate del più importante palazzo della Città vedranno riunite le rappresentanze rionali e i magnifici 10 cavalieri per uno dei momenti più suggestivi della Festa. Oltre alla cerimonia dell’arruolamento, avverrà l’estrazione dell’ordine di partenza per la Giostra del giorno successivo e la lettura del Bando di Sfida. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Giostra della Quintana di Foligno”.