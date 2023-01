Quintana, insediato il direttivo e distribuite le cariche

Cerimonia ufficiale il Comune per "la consegna delle chiavi"

La macchina della Quintana è ufficialmente accesa. Dopo il turno elettorale della scorsa settimana, si è svolta nell’aula consiliare la cerimonia di insediamento del nuovo direttivo della Quintana con la distribuzione delle deleghe ai magistrati neoeletti. A rendere ancor più solenne il momento anche il vescovo Domenico Sorrentino e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine. “Siamo partiti con entusiasmo e con forte motivazione – ha detto Metelli – e nei prossimi quattro anni saremo chiamati a scrivere la storia rimettendo mano allo Statuto in maniera tale da testimoniare che la Quintana diventi ufficialmente una tradizione della città e non più una rievocazione storica“.

Le deleghe dei magistrati

Quanto ai magistrati e alle cariche, il vicepresidente Mauro Silvestri avrà un ruolo su diversi fronti ma al momento non gli sono state assegnate deleghe specifiche. Per Simone Agostini la promozione a presidente della Commissione artistica. Marco Bosano, avvocato, confermato Economo e responsabile del marketing. Lucio Cacace resta saldamente in testa della Commissione Tecnica. Simone Capaldini sarà il responsabile Risorse finanziarie. L’avvocato Mauro Carboni è il segretario generale di Palazzo Candiotti. L’avvocato Alessio Castellano si conferma il magistrato addetto a Comunicazione e Stampa. Per Arnaldo Radi il ruolo di delegato al Patrimonio. La novità sta su Luca Radi, per il quale è stata disegnata la delega di “addetto alla cultura e agli eventi di storia e tradizione barocca”. L’occasione è stata anche quella di confermare il “maestro di palazzo” Alessandro Castellani.