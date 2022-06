Quintana, torna a Foligno il concerto della Banda della Guardia di Finanza

Il repertorio

Il suo vasto repertorio, comprendente brani originali e trascrizioni, consente di spaziare dalla musica classica a quella contemporanea e può essere considerato tra i più significativi e completi. Le doti di fusione, la qualità del suono e la sensibilità interpretativa fanno della formazione una delle più conosciute e amate a livello internazionale.

La sfilata della Banda

La Banda arriverà in piazza sfilando per il centro storico della città, preceduta da figuranti in costumi storici della Quintana. L’evento sarà presentato da Manuela Marinangeli con la partecipazione del tenore Piero Mazzocchetti terzo classificato al Festival di Sanremo del 2007. Durante il concerto verranno eseguite musiche classiche e moderne tratte dall’ampio repertorio del complesso. Per assistere all’evento verranno messi a disposizione della cittadinanza 150 posti gratuiti Gli inviti, massimo 2 a persona, per poter accedere all’apposita area, potranno essere ritirati presso il “Quintana Point” di Corso Cavour dalle ore 16 alle 20:00 a partire da domenica 12 giugno.