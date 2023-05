Quintana, torna la "Cena grande": spettacolo per 800 al Trinci

Sarà presentato il Palio della Sfida

Manca ormai poco a sabato 27 maggio quando i dieci Rioni si riuniranno nella splendida cornice di Palazzo Trinci per la “Cena Grande”, manifestazione che segna l’inizio della Quintana della Sfida 2023. Saranno più di 800 i commensali che potranno degustare i piatti degli chef dei Rioni nella corte del palazzo gentilizio.

La presentazione del Palio

La serata sarà arricchita da video storici e da intramezzi spettacolari sempre all’insegna della Quintana. Durante l’evento verrà inoltre presentato il Palio, realizzato dal giovane ma già affermato artista siciliano Dario Agati, che andrà al cavaliere vincitore della giostra del prossimo 17 giugno. Questo è uno dei momenti più attesi da tutti i quintanari che vedranno concretizzarsi i propri sogni di vittoria. Sempre nel corso della serata ci sarà l’estrazione dell’ordine di partenza per le prove ufficiali che si svolgeranno il 4 giugno al “Campo de li giochi Marcello Formica e Paolo Giusti”. Per informazioni su come partecipare all’evento è necessario rivolgersi ai Rioni.

Il menù della serata prevede:

Antipasti: Rocciata di verdure, Insalata con cappone e vellutata di ceci con merluzzo.

Primo: Ravioli con pomodorini, guanciale croccante e ricotta salata.

Secondo: Filetto di maiale all’aspro e caponata

Dolce: Macedonia di frutta con gelato di vaniglia