Quintana, il ‘caso Melosso’ scalda il mercato dei cavalieri | Tutti i movimenti

Il mercato dei cavalieri della Quintana va verso la chiusura, dopo diversi colpi di scena e divorzi inaspettati. All’indomani della Giostra di settembre è consuetudine, infatti, l’avvio delle trattative per definire le scuderie delle Quintane dell’anno successivo. Quest’anno i passaggi sono stati particolarmente effervescenti.

Il ‘caso Melosso’ e Dimarti al Badia

Il passaggio senza dubbio più importante è stato quello di Lorenzo Melosso, dal Badia al Croce Bianca. Divorzio, si diceva, probabilmente anche con qualche strascico. Lo dicono le indiscrezioni e lo confermano i post ufficiali pubblicati sui social. “Il Rione Badia è lieto di annunciare ufficialmente l’ingresso di Davide Dimarti come nuovo Ardito del Rione. Giovane talento, con un significativo percorso alle spalle grazie alla sua esperienza nella Quintana di Ascoli, Davide rappresenta una scelta strategica per il futuro del rione. Siamo convinti che, grazie alle sue qualità e alla sua determinazione, potremo avviare un nuovo percorso di crescita che ci condurrà a importanti traguardi e nuove soddisfazioni. Con l’occasione vogliamo salutare Lorenzo Melosso che, a poche ore dalla fine della Quintana di settembre, ha voluto esternare al priore Filippo Pepponi la volontà di interrompere anticipatamente il progetto con il nostro Rione. Il Consiglio, orgoglioso dei risultati ottenuti, è certo di aver dato sempre il massimo nell’affiancare la scuderia Melosso e il giovane cavaliere in ogni sua Quintana“, scriveva il Badia lo scorso settembre. Poi nel frattempo le voci che si sono rincorse dicevano che il Badia, con cui Melosso aveva un contratto fino al 2025, lo volesse tenere vincolato facendogli saltare almeno la prima quintana. Lo svincolo alla fine è arrivato e Melosso ha firmato col Croce Bianca, confermando le voci della vigilia.

La firma ufficiale di Melosso

Anche l’ingresso ufficiale di Melosso come Fedele è stato annunciato sui social, con tanto di foto con gilet rosso d’ordinanza: “Con orgoglio e grande emozione diamo il benvenuto al nuovo Fedele di Croce Bianca, Lorenzo Melosso! Lorenzo, 23 anni di Ascoli Piceno, è già un cavaliere affermato, vantando numerose vittorie nelle giostre più prestigiose del Centro Italia: 2 vittorie alla Quintana di Ascoli Piceno, 1 vittoria alla Quintana di Giostra della Quintana di Foligno, 1 vittoria a Valfabbrica, 1 vittoria a Giostra Cavalleresca di Sulmona, 6 vittorie a San Ginesio… e nel 2023 è stato eletto Miglior Cavaliere d’Italia! Tutto il popolo di via Butaroni e il Consiglio del Rione non vedono l’ora di iniziare questa nuova e stimolante avventura insieme a lui Facciamo un grandissimo in bocca al lupo al nostro nuovo Fedele!”.

Il ritorno di Chicchini

Pierluigi Chicchini torna al Pugilli. Divorzio senza scorie con Raul Spera, il Rione di Mauro Paris ha optato per un importante ritorno: “Il Priore Mauro Paris, il consiglio e tutto il popolo salutano il ritorno di Pierluigi, certi dell’impegno e dell’abnegazione con cui dovrà e saprà onorare il ruolo affidatogli. Forza, cavaliere Moro!”. Chicchini era stato al Pugilli dal 2014 al 2020, regalando al Rione dell’Aquila nera anche due vittorie.

Il Giotti sceglie Spera

Raul Spera ha trovato casa al Giotti, in cerca di certezze dopo un anno travagliato. Ieri il debutto al Campo de li giochi durante la prima sessione di Prove. “Una nuova storia è appena cominciata, con pagine tutte da scrivere. E noi Raul, siamo pronti a scriverle con te. Benvenuto Animoso!”.

Rauco a La Mora

In uscita dal Croce Bianca, l’aretino Adalberto Rauco ha trovato la sua scuderia per il 2025 al Rione La Mora, che nel frattempo aveva interrotto i propri rapporti con il cavaliere folignate Luca Morosini. “Si annuncia ufficialmente il sodalizio tra il Rione La Mora e il nuovo Generoso Adalberto Rauco. Il Consiglio tutto crede fortemente nella sua determinazione e qualità dimostrate fino ad ora. BENVENUTO SOLDATO”, è il messaggio de La Mora.

Il Cassero si tiene stretto il Cannibale Innocenzi

Capitolo conferme: il Cassero tiene stretto il cannibale Luca Innocenzi, ufficializzato pochi giorni dopo la conclusione della Quintana di settembre: “Il Consiglio Rionale è orgoglioso di ufficializzare che Luca Innocenzi sarà il nostro Pertinace anche per il 2025. Con ben 16 anni all’attivo questo è il sodalizio più longevo nella storia della Giostra della Quintana e dimostra ancora una volta quanto il cavaliere e il popolo della Torre merlata siano sempre più una cosa sola. Forza Cassero! Pertinaci sempre”.

Conferma anche per il Contrastanga che ha rinnovato la fiducia, anche per il 2025, a Daniele Scarponi: “Il Consiglio Direttivo porta a conoscenza che, durante la scorsa Riunione di Consiglio, è stata rinnovata la piena fiducia in Daniele Scarponi che, anche per il 2025, difenderà i nostri colori e sarà il Furente di Contrastanga. Buon lavoro FURENTE e che la sorte ci sia amica!!!”.

Non è stato suggellato da un post sui social, ma confermati sono anche Tommaso Finestra allo Spada e, ovviamente, il campione in carica Mattia Zannori all’Ammanniti. Confermato anche Mario Cavallari al Morlupo, ma non si escludono sorprese alla luce del fatto che ci sarebbero altri concorrenti rimasti fuori dal valzer e potrebbero scalzarlo all’ultimo minuto.