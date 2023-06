Quattro tifernati Cavalieri al Merito della Repubblica, il 2 giugno torre si veste di tricolore - Tuttoggi.info

I 4 meritevoli riceveranno le onorificenze domani (2 giugno) nella sede della Prefettura, ecco chi sono | Medaglia d’onore alla memoria ad Olinto Allegria Bardascini

Saranno quattro i tifernati che domani, venerdì 2 giugno, nell’ambito delle celebrazioni del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica, riceveranno a Perugia, nella sede della Prefettura, alla presenza del Prefetto Armando Gradone, le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, 26 in totale.

Si tratta di Giuliana Bagiacchi, infermiere presso ospedale di Città di Castello, coordinatrice area Covid, Fabrizio Capalti, comandante della Compagnia e Stazione Carabinieri di Città di Castello, Giorgio Galvani, giornalista e Capo Ufficio Stampa del Comune tifernate e Claudio Tomassucci, dirigente in quiescenza, presidente della Schola Cantorum “A.M. Abbatini”, vice-presidente della Lega nazionale dilettanti, Comitato Regionale, Figc-Cru.

Sempre nel pomeriggio di venerdì 2 giugno, alla presenza del sindaco Luca Secondi, verranno consegnare 10 Medaglie d’Onore destinate ai cittadini italiani, militari ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto, fra cui figura quella ad Olinto Allegria Bardascini, scomparso nel 2004: saranno presenti i familiari.

Quella di domani sarà come da tradizione una giornata intensa e ricca di significati che si concluderà alle ore 21,30 con la cerimonia della torre civica fasciata di tricolore. Una maxi-bandiera di 30 metri giù dal monumento simbolo della città per celebrare la Festa della Repubblica. Musica e fuochi d’artificio in piazza Gabriotti, faranno da cornice alle evoluzioni dei vigili del fuoco, da 20 anni protagonisti di una celebrazione unica nel suo genere. Saranno infatti di nuovo i pompieri del Distaccamento tifernate a garantire anche quest’anno l’emozionante omaggio che Città di Castello tributa alla Repubblica Italiana.

In Piazza Gabriotti il tricolore tornerà a vestire la torre civica con gli otto professionisti delle tecniche SAF del distaccamento dei Vigili del Fuoco – grazie al Comandante Provinciale Antonio Albanese, all’ingegner Andrea Perri e al referente tifernate Gian Paolo Ciuchi – che si caleranno dalla cima della torre, srotolando il lunghissimo drappo lungo la facciata principale del monumento e sotto gli occhi dei tanti cittadini.

L’appuntamento è alle ore 21.30 quando la “Filarmonica G. Puccini”, diretta dal maestro Nolito Bambini ed il presidente Fabio Arcaleni in testa, partirà da Piazza Andrea Costa percorrendo Piazza Matteotti, Corso Cavour per arrivare davanti al palazzo comunale, dove si svolgerà un breve momento celebrativo con il sindaco, Luca Secondi, il Presidente del Rotary Club Alessio Tomassucci e il vescovo Monsignor Luciano Paolucci Bedini, prima del via libera al tricolore.