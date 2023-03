Quanto si può risparmiare con le cartucce compatibili? Un confronto tra prezzi

Se si possiede una stampante Epson, dunque, le cartucce originali sono quelle proposte da Epson, tuttavia ulteriori aziende possono scegliere di produrre cartucce con lo specifico intento di renderle utilizzabili nelle stampanti di tale marchio.

Sono proprio queste le cartucce compatibili, cartucce che appunto non sono originali e che, pur avendo un prezzo inferiore, possono offrire risultati assai apprezzabili.

Quanto si risparmia? Analizziamo i prezzi Online.

Nel cercare di rispondere alla domanda di cui si è detto in precedenza può essere una buona idea quella di prendere in analisi le differenze di prezzo delle cartucce originali e compatibili relativi a delle stampanti selezionate in maniera del tutto casuale da un e-commerce del settore come Cartucce.com.

Andiamo dunque alla ricerca di cartucce Epson compatibili per confrontare il loro prezzo con quello di modelli originali relativi alle medesime stampanti.

Per la stampante WorkForce Pro WF 5110 DW, il costo di una cartuccia di colore nero di tipo compatibile ad alta capacità è di 9,90 euro, mentre per un modello originale occorrono 86,35 euro.

Per la stampante EcoTank, il costo di una confezione di inchiostro nero compatibile è di 9,90 euro, mentre l’analogo inchiostro originale costa 23,55 euro.

Selezioniamo ancora un’altra stampante Epson in modo del tutto casuale: per la WorkForce Pro WF-7835dtwf, una cartuccia compatibile di inchiostro nero costa 12,90 euro, mentre un modello originale viene 79,22 euro.

Andiamo ora a selezionare 3 stampanti casuali nella categoria del medesimo e-commerce dedicata ad un altro marchio, come Canon.

Per la stampante MAXIFY MB 5050, il costo di una cartuccia di inchiostro nero compatibile risulta essere di 7,90 euro, mentre un analogo modello originale costa 55,81 euro.

Per la stampante PIXMA TS 8250, un multipack da 5 cartucce colorate compatibile costa 28,90 euro, mentre la corrispondente versione originale 85,37 euro.

Infine, vediamo la differenza di prezzi per la stampante IPF 785: una cartuccia compatibile di inchiostro nero costa 37,90 euro, mentre il corrispondente modello originale 120,55 euro.

Un risparmio consistente e direttamente proporzionale alle stampe effettuate

Ci sono davvero pochi dubbi, dunque, sul fatto che le cartucce compatibili siano estremamente convenienti: l’ammontare del risparmio effettivo, come visto, varia da modello a modello, ma si tratta di percentuali sempre molto elevate, ben superiori al 50% e non di rado pari o superiori al 70%.

Ovviamente, tanto più si utilizza la stampante e tanto maggiore sarà il risparmio economico effettivo, ecco perché l’utilizzo di cartucce compatibili può rivelarsi determinante nelle aziende per riuscire a contenere i costi a vantaggio del business.