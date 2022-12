Qualità della vita, Terni perde 8 posizioni in classifica: Pd "Frutto di scelte amministrative sbagliate" - Tuttoggi

I dati

Terni, nello specifico, si collocherebbe al 72° posto (487,3 punti) per ricchezza e consumi, al 64° in ambiente e servizi (440,6), al 57° in cultura e qualità del tempo (355,7). Migliore la situazione per quanto riguarda le altre voci: la Città dell’Acciaio, infatti, occuperebbe il 42° posto in affari e lavoro (462,8), il 12° in demografia, società e salute (601,5), 38° in giustizia e sicurezza (734,5), il 34° nell’indice di parità di genere (625,8).

“Tutto ciò – dichiarano i consiglieri – è il frutto anche di scelte amministrative sbagliate, prese da un’Amministrazione comunale ormai invisibile”.

Articolo correlato: Qualità della vita, Perugia meglio di Terni: dove migliorano e cosa non va