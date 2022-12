Qualità della vita, Perugia meglio di Terni: dove migliorano e cosa non va

Bene Perugia per le voci demografia e società (10ima), ambiente e servizi (25esima), cultura e tempo libero (16esima).

Terni

Terni è prima per numero di medici di medicina generale per abitanti e al terz’ultimo posto per gli aumenti dei costi energetici.

Terni è 72esima per la voce ricchezza e consumi (il valore aggiunto pro capite è aumentato del 6,4%), 42esima per affari e lavoro (le start up innovative sono aumentate in un anno di oltre il 45%). E’ 38esima per giustizia e sicurezza, 12esima nella voce demografia e società, 64esima per ambiente e servizi, 57esima per la voce cultura e tempo libero.