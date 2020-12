Quali sono i rischi associati a Bitcoin e alle criptovalute e quali sono i vantaggi - Tuttoggi

Pro e contro degli investimenti in bitcoin e criptovalute

Seppure si possa andare a considerare una avvincente forma di investimento, come dovrebbe avvenire per ogni tipo di investimento, è quanto mai necessario che si sia adeguatamente ben informati su quali possano essere i rischi associati a Bitcoin e alle criptovalute. Ragione per la quale, senza volersi addentrare in poliedriche considerazioni o sterili discussioni, provvediamo, in forma sintetica, ad andare ad analizzare alcuni dei rischi che possono essere associati ai Bitcoin e alle criptovalute.

Il primo, è il rischio di volatilità. Il valore dei Bitcoin e di una criptovaluta, è determinato dall’interesse del pubblico e, di conseguenza, si basa rigorosamente sull’offerta e sulla domanda.

La copertura mediatica di una criptovaluta può avere un impatto significativo sul suo valore in un breve periodo di tempo, senza che vi sia alcun organismo o meccanismo ufficiale che inquadri questa variazione. Inoltre, ci sono molte piattaforme digitali nelle quali Bitcoin e le altre criptovalute possono essere scambiate. In pratica, questi meccanismi possono offrire la stessa criptovaluta a prezzi diversi.

Altro aspetto è legato al rischio di liquidità. Difatti, scambiare Bitcoin oppure una criptovaluta con una valuta legale può essere, in senso lato, difficile. I canali di trading, come le piattaforme, non sono regolamentati dalle autorità di disciplinamento ufficiale oppure dalle banche centrali. La speculazione sulla criptovaluta, perciò, può andare ad esacerbare i differenziali dei prezzi di vendita degli acquirenti.

Ulteriore punto delicato, è il rischio tecnologico e operativo. Seppure sia complicato, i Bitcoin e le altre criptovalute, possono essere esposte ad attacco di hacker così come è possibile subire il furto del proprio computer. In senso lato, la sicurezza dei portafogli elettronici, delle piattaforme di scambio e delle transazioni di criptovaluta non è garantita e, dunque, l’utente è esposto a furti e perdite totali di beni.

Ultima ma, non per questo meno importate valutazione, è il rischio legale. I Bitcoin e le criptovalute, come è noto, non sono necessariamente regolamentati. Quindi, in generale, potrebbe non esserci, un quadro giuridico volto a proteggere i consumatori che acquistano beni o servizi tramite Bitcoin e criptovalute e, inoltre, gli scambi digitali potrebbero funzionare senza rispettare le leggi applicabili. Se questi sono alcuni dei rischi associati a Bitcoin e alle criptovalute che è bene considerare è, tuttavia, da ammettere che queste siano divenute sempre più una solida e sicura realtà.

Difatti, si è soliti parlare dell’assoluto valore e qualificato supporto fornito da Bitcoin era.

In pratica, è chiaro che, una volta che si è andati a costruire il proprio portafoglio elettronico utilizzando software e piattaforme, tutti gli utenti potranno andare ad acquistare beni o servizi, nonché scambiare o trasferire criptovaluta, in totale sicurezza. Ad esempio, quando viene ad essere effettuato un pagamento, il proprietario di una unità di criptovaluta lo convalida con la sua chiave privata. Questa transazione è, dunque, soggetta a una rete di minatori che certificano la proprietà delle unità di criptovaluta, convalidando così la transazione e il trasferimento al nuovo proprietario.

Ma non è tutto. Difatti, come è giusto evidenziare quali possano essere i rischi associati a Bitcoin e alle criptovalute, è altrettanto corretto evidenziarne i numerosi vantaggi. Tra questi, troviamo, a titolo di esempio, la grande libertà di pagamento. Infatti, si potrà ricevere oppure inviare una qualsiasi quantità di Bitcoin oppure di criptovalute istantaneamente, oltretutto in qualsiasi momento e dovunque. Andando a concludere, si ricorda che i pagamenti tramite Bitcoin e criptovalute, potranno avvenire senza costi, oppure potranno essere processati con degli addebiti che, in ogni caso, risulteranno essere estremamente bassi.