Pusher 18enne beccato con 17 dosi di coca, arrestato - Tuttoggi.info

Il giovane, sottoposto a controllo dai Carabinieri, ha ingaggiato una colluttazione con i militari dopo aver tentato la fuga

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 18enne cittadino albanese, senza fissa dimora, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e lesione personale a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre il giovane è stato notato da un equipaggio in abiti civili in servizio di prevenzione antidroga mentre si aggirava con fare sospetto in via Turati: durante il controllo il 18enne ha tentato la fuga a piedi ma è stato prontamente bloccato: da qui è scaturita una violenta colluttazione con i militari, che hanno riportato lievi lesioni. Sottoposto a perquisizione, il giovane veniva trovato in possesso di 17 involucri contenenti altrettante dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 8 grammi e della cifra in contanti di oltre 500 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio e quindi sottoposta a sequestro unitamente alla droga. Dopo l’arresto, il 18enne è stato associato alle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del rito direttissimo svoltosi ieri, all’esito del quale il Giudice ne ha disposto la scarcerazione con obbligo di firma.