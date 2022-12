Punto nascita Spoleto, metà dei parti 2020 da fuori distretto: ecco tutti i dati - Tuttoggi

Punto nascita Spoleto chiuso, l'Usl Umbria 2 fornisce i numeri delle gestanti del 2020 al San Matteo degli Infermi

Nonostante la pandemia da Covid, il punto nascita di Spoleto nel 2020 (fino alla sua chiusura il 26 ottobre) continuava ad essere fortemente attrattivo per le donne da fuori territorio “di competenza”. Con addirittura numerosi parti di donne – quasi la metà del totale – non solo dal resto dell’Umbria ma anche da fuori regione (22 casi). Gestanti residenti altrove che hanno scelto la propria città d’origine per partorire, ma anche altre che hanno scelto di fare numerosi chilometri per far venire alla luce il proprio figlio in un punto nascita notoriamente d’eccellenza, per il suo personale ma anche per l’approccio al parto naturale che per lunghi anni ha caratterizzato il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Matteo degli Infermi.

A mettere nero su bianco i dati relativi alle nascite avvenute nel 2020 all’ospedale di Spoleto prima della sua chiusura, facendo un parallelo anche con i dati Istat relativi ai neonati del 2021, è la Usl Umbria 2. Che si inserisce in un forte dibattito sui numeri scaturito dopo la conferenza stampa dei giorni scorsi del Movimento 5 stelle. Tra i documenti mostrati dai pentastellati, infatti, c’è il famoso parere del comitato ministeriale che non ha concesso la deroga per la riapertura del punto nascita. Documento dove, tra i numeri relativi alle nascite a Spoleto, sono emerse alcune incongruenze, come ad esempio l’assenza dei nati residenti a Norcia. O la mancata considerazione di nascituri di Foligno e Terni.