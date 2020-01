Pulizie Comune di Terni, "Incontro positivo con i lavoratori" - Tuttoggi

“L’incontro di questa mattina con le sigle sindacali dei lavoratori dell’appalto delle pulizie e l’assessore al Bilancio Orlando Masselli è stato sicuramente positivo.

Un incontro – dichiara il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti – per fare chiarezza sulla proroga di 40 giorni che attualmente in atto al solo fine di arrivare alla assegnazione definitiva per tre anni del servizio di pulizia degli uffici comunali.

La commissione sta analizzando le 25 offerte pervenute. Una operazione che richiede tempo. Comunque a marzo verrà aggiudicato l’appalto definitivo triennale, che non sarà al massimo ribasso ma offerta economicamente vantaggiosa con clausola di salvaguardia sociale.

Si è ragionato, infine, con le sigle sindacali sull’ipotesi di redigere un protocollo di intesa sulle modalità delle gare, sempre nel rispetto della normativa, per garantire servizi efficenti ma anche una dignitiva lavorativa e contributiva ai dipendenti delle ditte vincintrici di appalto. Oggi pomeriggio i lavoratori delle pulizie saranno presenti in aula per sensibilizzare tutta l’assemblea ma non richiederanno l’interruzione dei lavori”.