Puliamo il mondo, tre giorni di iniziative in Umbria: il programma - Tuttoggi

Il 30 settembre e l’1-2 ottobre tornano in Umbria gli appuntamenti di Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente

Trent’anni di impegno collettivo in nome dell’ambiente e della cittadinanza attiva. Al centro la tutela e valorizzazione del territorio, città più pulite e vivibili, il senso di comunità unito al rispetto e all’accoglienza. È questa l’essenza di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato di Legambiente, edizione italiana di Clean up the World, che da 30 anni chiama all’azione, a fine settembre, cittadine e cittadini di tutte le età per ripulire insieme dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e laghi.

Quest’anno la campagna, che ha come tema centrale la pace e la giustizia climatica, andrà in scena in tutta la Penisola il 30 settembre e l’1-2 ottobre. In Umbria, sono oltre 25 gli eventi in programma – da Città di Castello al Lago di Piediluco, passando per l’area del Trasimeno e facendo tappa a Foligno, proseguendo fino ad Amelia, solo per citarne alcuni – e che vedranno impegnati centinaia di volontari tra studenti, amministrazioni comunali, scuole, associazioni e i circoli locali di Legambiente.