"Pulcinellesco" in scena domenica al teatro di Massa Martana - Tuttoggi

Domenica 10 aprile al teatro Consortium di Massa Martana lo spettacolo Pulcinellesco: ingresso gratuito, ecco come prenotarsi

L’Amministrazione comunale di Massa Martana, invita domenica 10 aprile 2022 alle ore 18, allo spettacolo “Pulcinellesco”, che si terrà al Teatro Consortium, a cura del Teatro Laboratorio Isola di Confine, con la Direzione Artistica di Valerio Apice e Giulia Castellani.

“Pulcinellesco” è un monologo d’attore in maschera, che racchiude il ventennale lavoro di Valerio Apice e la sua originale interpretazione della Commedia dell’Arte.

Quattro diversi personaggi raccontano l’eterna storia di Pulcinella: servo irriverente, figlio disubbidiente, trasgressore vittima del potere, ma forza vitale in grado di risollevarsi e rinascere, sullo sfondo di una Napoli che svela la sua crudeltà e la sua bellezza. Valerio Apice, autore-attore, alterna prosa, poesia, canzoni, in un ritmo serrato in cui lo spettatore è giocosamente coinvolto.

Con l’ausilio del video in scena, della tecnica d’improvvisazione, della recitazione cantata, “Pulcinellesco” è un viaggio attraverso una tradizione napoletana ricca di contaminazioni e reinvenzioni.

Lo spettacolo, a ingresso libero, si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid: green pass rafforzato obbligatorio per gli over 12 e mascherina tipo Ffp2. Per le prenotazioni si possono contattare i numeri: 3517588974, 3490642786 o 0758951735.