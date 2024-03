Pugni alla moglie di fronte ai figli: arrestato | A chiamare i carabinieri uno dei bimbi - Tuttoggi.info

Ha prima aggredito e poi preso a pugni la moglie il 42enne di nazionalità marocchina arrestato dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Perugia, in flagranza di reato, per l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia, e denunciato in stato di libertà per lesioni personali.



L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, a seguito di un alterco per futili motivi, ha dapprima aggredito verbalmente la coniuge – una connazionale 44enne – per poi colpirla con alcuni pugni al volto, il tutto alla presenza dei tre figli minori della coppia. È stato proprio uno dei bimbi a chiamare il numero unico di emergenza. I militari, giunti immediatamente sul posto, unitamente a personale sanitario del 118, hanno bloccato il soggetto, mentre la donna, bisognevole di cure mediche, è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Perugia, ove è stata giudicata guaribile in 15 giorni per le lesioni riportate.



All’esito degli accertamenti è emerso che l’uomo non era nuovo a simili condotte nei confronti della donna, nel dicembre 2021 infatti, era stato destinatario del divieto di avvicinamento alla casa familiare, emesso dall’autorità giudiziaria del capoluogo e, nel febbraio del 2022, dell’ammonimento del Questore di Perugia. Il 42enne è ora a Capanne.