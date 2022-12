Provincia di Terni, 28 milioni di investimenti, assunzioni e un occhio a Spoleto - Tuttoggi

Opere pubbliche

Sempre la presidente ha poi sottolineato l’importanza del recupero del patrimonio della Provincia ricordando la pubblicazione dei bandi di progettazione per la riqualificazione e riutilizzo dell’area del Globus Tenda, dell’ex fonderia dell’Itis e della Rocca albornoziana di Piediluco. Gli altri due bandi riguardano la variante alla Terni-Rieti a Piediluco e l’incompiuta di Ciconia di Orvieto. “Il nostro impegno è assiduo e costante – ha poi aggiunto la presidente – ed è volto a rilanciare un ente che i territori e i cittadini sentono vicino. Sono fiduciosa che dal governo arriveranno iniziative positive per ridare alla Provincia il ruolo che le appartiene. Sotto questo punto di vista arrivano segnali positivi anche dal ministero. Mi auguro – ha concluso – che il lavoro che stiamo facendo all’Upi nazionale, dove partecipo come presidente di Upi Umbria, produca i risultati che tutti auspichiamo”. “C’è un’aria nuova e un clima positivo – ha detto la vice presidente Santini – abbiamo cercato di portare le nostre competenze e il nostro entusiasmo, puntando su obiettivi concreti, fra cui ottimizzare le risorse dell’ente, sia in termini di strutture e spazi che di personale”. La presidente della Provincia ha poi parlato di riequilibrio territoriale tra le Province di Terni e Perugia: “A gennaio incontrerò il sindaco di Spoleto per parlare del riequilibrio territoriale – ha specificato la Pernazza – ma la volontà deve partire dal basso, dai cittadini e non dall’alto”.

Gli investimenti

Il consigliere Armillei ha fatto il punto della situazione sulle risorse investite e su quelle programmate per la viabilità e l’edilizia scolastica. Nel 2022 sono stati investiti complessivamente circa 16 milioni di euro, nel 2021 erano stati 11 milioni e mezzo. L’aumento si è registrato soprattutto sul settore strade, dove si è passati da 2 milioni e 700mila euro del 2021 ad oltre 8 milioni quest’anno. Sempre per le strade la programmazione 2022-2024 prevede risorse per oltre 20 milioni di euro, alle quali vanno aggiunte quelle 2022-2024 per gli interventi di manutenzione su ponti e viadotti (8 milioni e 400mila euro). Per quanto riguarda le scuole invece i lavori in corso o ultimati sono di circa 3 milioni e 200mila euro, mentre la programmazione 2022-2024 prevede un importo complessivo di circa 9 milioni e 400mila euro di fondi Pnrr.