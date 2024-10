Prova a fermare la sua auto sfrenata e muore travolta

Tragedia nel pomeriggio di giovedì al distributore Ip di via dei Filosofi di Perugia. Una donna di 65 anni è morta, travolta dalla sua auto che si è sfrenata.

Secondo quanto è stato ricostruito, la donna era arrivata al distributore con la sua Fiat Punto, per fare rifornimento. Quando si è accorta che la sua auto si era sfrenata e stava andando indietro ha provato a fermarla, ma è stata travolta ed ha battuto la testa, morendo sul colpo.

L’auto è stata posta sotto sequestro, per verificare se l’incidente sia stato causato da un errore nell’inserimento del freno a mano o se il meccanismo non abbia funzionato per un guasto.

La vittima era originaria dell’Iran, ma da tempo viveva a Perugia ed aveva acquisito la cittadinanza italiana.