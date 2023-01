Protezione salva-motociclisti a San Martino in campo

L’inaugurazione

“Oggi si avvera un sogno – ha dichiarato Celaia – oggi inauguriamo 92 metri di sicurezza per i motociclisti, un guard rail in legno dotato di protezione bassa, con caratteristiche importanti per quanto riguarda la sicurezza. E’ il coronamento di un sogno che l’Associazione aveva in mente da tempo.”

Il Sindaco di Spello Moreno Landrini, nonché consigliere della Provincia di Perugia, ha dichiarato che “questo è un momento significativo anche per la Provincia di Perugia impegnata nella campagna di di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti degli incidenti stradali. Un argomento attualissimo in cui l’ente si è sempre impegnato sia per la comunità che nelle scuole.” “L’appello che vorrei fare, – ha proseguito Landrini – visto l’alto numero di incidenti causati dalle distrazioni, è quello che quando si guida si deve guidare e basta. Tutto quello che possiamo fare come amministrazione lo dobbiamo fare e oggi diciamo grazie anche all’Associazione di Eros Celaia che ha contribuito a rendere piu sicuro questo tratto di strada”.

La soddisfazione delle istituzioni

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla sicurezza Luca Merli che da anni partecipa al Motoincontro Fabio Celaia e che ha dichiarato che: “promuovere la cultura della prevenzione sulle strade come fa Eros Celaia nelle scuole e fuori da esse, è l’azione piu importante che si possa fare per salvare vite umane. Un sincero ringraziamento da tutta la giunta va ad Eros Celaia per aver installato un nuovo guard rail, con caratteristiche tecniche studiate dall’azienda Margaritelli, sensibile alle problematiche relative alla sicurezza delle due ruote e in grado di resistere ad urti a velocità sostenute, posizionato in una strada spesso frequentata da motociclisti.” All’evento era anche presente il Dott. Marco Guidarini, specialista in ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Rimini, nonché pilota a Misano che ha dichiarato che “molti amministratori possono trasformarsi in medici di prevenzione disponendo questi dispositivi per la sicurezza dei motociclisti. La moto è un mezzo meraviglioso e non deve trasformarsi in in mezzo che dà sofferenza”.