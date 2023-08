Protezione Civile “IT-Alert”, presentata a Foligno |. Dal 14 settembre il test per SMS - Tuttoggi.info

Tutti i telefoni riceveranno un messaggio di prova di IT-Alert da confermare, accompagnato da un suono insolito e forte

Il futuro della protezione civile sta facendo un significativo passo avanti con l’introduzione del nuovo Sistema di allarme “IT-Alert” presentato al Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno la scorsa settimana. Presenti all’iniziativa l’assessore regionale alla Protezione Civile, Enrico Melasecche, e di vari rappresentanti delle Prefetture di Perugia e Terni.

Cos’è IT-Alert?

IT-Alert è un sistema di allarme pubblico, finalizzato all’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze e catastrofi. Il funzionamento avviene attraverso l’invio di un SMS agli utenti nell’area interessata dall’emergenza, dando attuazione alla Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 7 febbraio 2023.

Il sistema rappresenta un canale aggiuntivo di informazione e comunicazione che andrà a integrare i sistemi di allerta già attivi a livello regionale e locale. L’obiettivo è favorire l’adozione di misure di autoprotezione da parte della popolazione interessata, in relazione alla specifica tipologia di rischio.

Fase di Sperimentazione

Attualmente, IT-Alert è in fase di sperimentazione in varie regioni e diventerà operativo sul territorio nazionale nel 2024. Per l’Umbria, la fase di test avverrà il 14 settembre 2023. In questa data, tutti i telefoni collegati con una cella telefonica di un qualunque gestore riceveranno un messaggio di prova di IT-Alert, accompagnato da un suono insolito e forte.

L’utente dovrà confermare la lettura del messaggio per far riprendere al telefono le ordinarie funzioni. La conferma di lettura non sarà in alcun modo gestita, neanche a fini statistici. Tuttavia, l’utente sarà invitato a compilare un report online (non obbligatorio) per acquisire dati sull’efficacia del test e eventuali criticità.

Comunicazione e Diffusione

Nei prossimi mesi, si terranno diverse iniziative di comunicazione, conferenze stampa, riunioni con le Prefetture, gli Enti locali, le Associazioni di categoria, e i Dirigenti pubblici per garantire la massima diffusione all’iniziativa.

Immagine di repertorio