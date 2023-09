Protesta contro l'Usl, si sdraia sui binari: denunciata - Tuttoggi.info

Dopo vari tentativi, gli agenti hanno sollevato la donna per far riprendere il normale svolgimento del trasporto ferroviario, ma durante l’operazione la 33enne ha opposto resistenza.

Nella notte tra il 3 e il 4 settembre la Polizia di Stato di Terni ha ricevuto la segnalazione di una donna sdraiata sui binari della stazione, che impediva la partenza di un treno.

Immediato l’invio di una pattuglia della Squadra Volante; gli agenti hanno subito iniziato a dialogare con la donna per capire le ragioni del suo gesto.

La giovane, una 33enne residente in Provincia di Terni, ha dichiarato che il suo era un gesto di protesta contro l’Azienda Sanitaria Locale di Terni perché non le veniva fornita l’insulina di cui aveva bisogno.

Dopo vari tentativi, gli agenti hanno sollevato la donna per far riprendere il normale svolgimento del trasporto ferroviario, ma durante l’operazione la 33enne ha opposto resistenza; alla fine è stata portata via dai binari ed affidata alle cure dei sanitari del 118.

Per lei è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.