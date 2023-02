Prossima chiusura filiale di banca, si riunisce il Comitato di Ponte Valleceppi

I residenti, famiglie e imprenditori, hanno avviato la protesta dopo essere venuti a conoscenza, in modo informale, della volontà di Banca Intesa di chiudere la filiale di Ponte Valleceppi, destinando i servizi a quella di Ponte San Giovanni. Soluzione ritenuta comunque scomoda per i residenti di una zona che conta circa 5mila abitanti e dove sono presenti importanti aziende perugine.

Per questo i residenti hanno avviato la protesta per avere un’interlocuzione con i vertici d’area di Banca Intesa. E allo stesso tempo sono stati avviati contatti con altri istituti di credito per verificare la disponibilità ad aprire una filiale in quella zona. La chiusura dello sportello, infatti, creerà disagi a molti residenti (in particolare alla popolazione anziana, che ha più difficoltà a spostarsi) e viene anche considerata ingiustificata alla luce delle aziende presenti in zona. Che potrebbero utilizzare i servizi della filiale di Ponte Valleceppi – assicurano – se questa fosse dotata di un adeguato organico.

Dopo una protesta davanti alla sede della banca (a cui si riferisce l’immagine) questa sera i membri del Comitato e quanti altri vogliono accendere i riflettori sulla prossima chiusura della filiale si incontreranno per valutare le azioni da intraprendere. Questo, del resto, è lo scopo che ha portato alla nascita del Comitato.

All’incontro è stata assicurata anche la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale.