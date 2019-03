Prosegue il “Progetto Cuore” a Perugia, corso BLSD aperto anche a i non vedenti

Il Progetto cuore del Comune di Perugia prosegue senza sosta la sua attività. Domenica 3 marzo si è tenuto un corso gratuito di Blsd (Basic life support defibrillation), presso la Fisocam di Castel del Piano con l’obiettivo di abilitare i cittadini ad usare correttamente il dae (defibrillatore semiautomatico esterno) in caso di arresto cardiaco.

“Per la prima volta nella storia di Perugia sono stati formati anche due non vedenti – ha spiegato il delegato del Progetto cuore, Carmine Camicia –, a dimostrazione che tutti possono partecipare ai corsi di formazione per imparare l’uso corretto del defibrillatore e, in caso di necessità, poter intervenire e prestare le prime manovre salvavita”.

Ai partecipanti sono state insegnate, da formatori accreditati, anche le manovre di disostruzione delle vie aeree su adulti, bambini e lattanti.

Coloro che sono stati formati, infine, sono entrati a pieno titolo a far parte della squadra degli Angeli del cuore che continua a crescere.

