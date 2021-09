Proprietari assenti, ladri ripuliscono villetta | Bottino da 15mila euro e 7 fucili "buttati" - Tuttoggi

Il colpo è avvenuto di pomeriggio a Faldo (Montone), i ladri si sono portati via preziosi, orologi e per sbaglio pure un mobile blindato contenente armi

Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, nel pomeriggio di domenica (12 settembre), per entrare indisturbati in una villetta in località Faldo (Montone) e portarsi via numerosi preziosi trovati nelle varie stanze dell’abitazione.

Entrati forzando una finestra i ladri, oltre ad un bottino di 15 mila euro – sono stati rubati 5 orologi, le fedi nuziali e altri oggetti in oro – si sono caricati anche un mobile blindato in ferro, pensando che contenesse altri gioielli o preziosi.

In realtà quest’ultimo conteneva 7 fucili del proprietario di casa (appassionato di caccia) e i malviventi – una volta forzata la cassa in una strada isolata e trovata l’amara sorpresa – si sono disfatti di tutte le armi lasciandole in aperta campagna.

Sul colpo di Faldo indagano i carabinieri di Umbertide, sicuri che si tratti di una banda esperta sia in questo tipo di colpi che del territorio. Il weekend è stato comunque caratterizzato anche da altri furti nel cosiddetto Grattacielo di piazza Michelangelo. Anche in questo caso porte forzate in ben due appartamenti e preziosi spariti.